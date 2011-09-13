〔欧洲金融〕金砖国家考虑增持欧元计价债券以助化解欧债危机--消息

路透巴西里亚9月13日电---一名巴西政府高层官员周二告诉路透,为帮助纾解欧洲债务危机,金砖国家主要新兴经济体正就增加其欧元计价债券仓位进行初步谈判.

该消息人士指出,谈判仍处于"初步阶段".由于磋商仍在持续进行,消息人士要求匿名.金砖国家(BRICS)包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非.

该名官员称,任何行动将不涉及各国的"多数"储备,但未提供额外细节.

巴西财政部长曼特加称,金砖国家的财政部长和央行总裁9月22日将在美国华府讨问欧元区危机问题.

"我们下周将齐聚华府,讨论有关该怎麽协助欧盟摆脱这种困境."曼特加在巴西里亚告诉记者.

另一名直接了解此议题的消息来源说,在该会议之前,曼特加打算透过电话与其他金砖国家财长讨论提案.

巴西和南非央行都拒绝置评.(完)