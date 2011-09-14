〔基金产业〕新兴市场或吸引更多盼拉高收益的退休基金投入--IMF

路透华盛顿9月13日电---国际货币基金组织(IMF)周二指出,在面对工业化市场利率处于历史低档下,财力雄厚的退休金及保险基金可能增加对新兴及开发中国家股票和其他风险较高资产的投资.

IMF在其全球金融稳定报告中指出,加拿大、德国、日本、瑞士、英国和美国的退休计画,常依赖债券等传统被视为安全的投资标的,但部分是由于利率偏低,现在正面临收入可能不敷养老金支出的危险.

完整的报告将于9月21日公布.

IMF称,利率处于近历史低档使投资于工业化国家的传统安全投资收益微薄,或几乎无收益,因而使退休金及保险工具资金短缺.

IMF货币及资本市场部门助理主管Laura Kodres表示,设法免于短缺的方法之一是采更为积极策略,进入风险较高的资产.

一项IMF调查显示,约五分之一受调者预计未来三年会提高其投资组合的风险曝险.投资于新兴市场被视为能增加投资组合报酬率,而又不致承担过多风险的方法之一.

报告指出,国家财富基金目前资产规模约达4.7兆(万亿)美元,国际外汇储备总额约为10兆美元.IMF称,财富基金和外汇储备总额约合民间机构投资者管理资产的四分之一.

IMF表示,自2009年全球金融危机後,主权财富基金经理人就通过提高股票和另类资产投资来增加投资组合的多元性,固定收益投资仓位则有所降低.

IMF的新预估预计,新兴市场经济体国际收支所需的核心储备约在3.0兆-4.4兆美元,因此留有1.0兆-2.3兆空间,可投资于储备经理人传统任务之外领域,在某种程度上更像是主权财富基金的工作.

IMF表示,大宗商品、房地产、基础建设和对冲基金等另类资产,愈来愈受投资人关注,但迄今并无太多迹象显示投资大举转进该领域.

IMF指出,尽管保险业者依规定需将大量资产放于安全、低收益的投资,但其投资组合的其馀部分则愈来愈积极,那可能带动更积极地投入规模较小的新兴市场或另类资产.(完)