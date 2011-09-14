《台湾报摘》--经济日报9月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--德国总理梅克尔13日表示不会让希腊违约,决心捍卫欧元区完整,加上德国、法国与希腊同意举行新一轮会谈,新兴国家也表态愿意伸出援手,使市场信心一振,在银行股领涨下,欧股13日从两年来低点反弹.
* 其他:
--欧美景气疑虑加深,冲击台湾出口产业,银行授信态度也转趋审慎.银行业者昨日指出,第三季景气趋缓,授信必须要谨慎看待,利率也将会提高.银行业者表示"双D产业(液晶面板、动态随机存取记忆体(DRAM))放款就要保守一点".
--大陆国台办主任王毅昨天表示,两岸投资保障协议洽谈已经达到最後阶段,大陆方面对九月底开江陈七会、签署投保协议是"乐观的、毫无疑义".他四度强调,大陆已"打破惯例"尽可能释放善意,盼尽速达成共识.
--欧洲债务危机冲击全球资本市场,台湾金融股昨日也重挫5.04%,金管会昨日公布,整体金融业对希腊、义大利两个国家总曝险金额仅164亿台币,且完全未投资希腊公债.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。