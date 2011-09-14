〔英国经济〕副首相克莱格对经济发出警告,誓言在供应面提供助力

路透伦敦9月14电---英国副首相克莱格(Nick Clegg)将在周三表示,英国面临全球经济情况恶化的苦果,这使得其阮囊羞涩的政府几无政策错误的空间.

克莱格将在伦敦的演说中表示,尽管保守党为首的联合政府将"坚持"削减英国创纪录的预算赤字,但在政府减少支出之际,会做更多的事来激励经济成长.

根据其演说摘要,克莱格将表示,"情况已大幅改变,要比六个月前还要糟....石油和食品价格飙升.海外市场放缓.欧元区持续动盪.美国的不确定性犹存."

英国央行出手相救及祭出另一轮资产购买计画的压力与日俱增,政府则认为货币政策是提振经济成长最有力的手段.

由于政府几乎不可能放弃或改变其赤字计画以让经济有喘息空间,部长们要求官员找出透过供应面举措来提振长期经济成长的办法.

"我们面临残酷的现实;如今几无犯错的空间,"克莱格将表示."但这并不代表我们是爱莫能助的.也不表示在经济不振时我们将袖手旁观."(完)