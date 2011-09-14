《台湾报摘》--工商时报9月14日

* 头版头条:

--据金管会及中央银行调查,本地银行、寿险业对希腊、义大利、爱尔兰、西班牙、葡萄牙等"欧猪五国"的授信及投资部位近2,000亿台币,其中寿险业的投资部位约400-500亿台币.

* 其他:

--笔记型电脑(NB)代工厂第三季人力成本再度面临压力,7月份上海社会保险制度有重大变革,外来从业人口全数纳入上海城镇职工保险,工厂群聚上海的广达(2382.TW)、和硕(4938.TW)、英业达(2356.TW)、纬创(3231.TW)第三季人工成本恐将再度垫高,平均每名劳工单月保费增加200-300人民币.

--预计今年两岸流通服务业者至少签订八份投资合作意向书(MOU),包括电子商务、物流与连锁加盟产业将进入实质合作,衍生後续交易金额为10亿台币.经济部商业司长叶云龙更说,下一步将与陆方洽谈在天津或厦门设立低温物流服务的试点.

--避免美元联贷旧案失血,银行团掀起向客户重新议约风潮.由于台北银行间美元拆借利率水准(TAIFX)与伦敦同业拆放利率(LIBOR)的美元利率落差近一年来大幅扩张,金融业为避免过去陈年老案因此赔本,多家联贷主办行已向客户重新议约,希望改以TAIFX为基准计息.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.