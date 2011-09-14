《外汇动态》欧元兑美元有望持稳,因空仓回补

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0017GMT---交易商表示,欧元在本周稍早挫跌至1.35美元下方的七个月低位後,可能在该低位上方持坚,因对冲基金无法增加欧元的空头部位,且今日需要做一些空头回补.
他们并表示,在海外市场低位附近有出现对冲基金大量的空头回补买盘,今天可能会有更多.
根据商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,投机客在9月6日止当周增加对欧元空头的押注,净空仓从384口扩大至36,443口.[ID:nCN1958083]
路透消息人士如今表示,这些押注进一步增加,其中有一些需要回补.
交易商并称,1230GMT公布的美国零售销售数据若强劲,可望协助欧元上涨,可能升向100周移动均线切入位1.3733,以及位于1.3740-50附近的阻力区.
分析师称,然除非明确升破1.4000,欧元才能免除跌向今年1月10日创下的年内低位1.2860的风险.
欧元/美元EUR=最新上涨0.1%,至1.3692.(完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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