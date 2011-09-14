〔全球金市〕金价涨势受欧债危机疑虑支撑,但恐遭逢技术面阻力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月14日电---金价周三在亚洲市场小幅上涨,受欧元区债务危机恶化的疑虑支撑,但短期空头讯号可能妨碍涨势.
0026GMT,现货金XAU=上涨0.2%,报每盎司1,837.44美元.美国期金GCcv1升0.6%,至1,841.80美元.
路透市场分析师王涛表示,技术分析显示美国期金未来数周可能呈现区间波动,在此同时整体商品市场可能在年底前出现温和修正.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。