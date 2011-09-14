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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 08:50 BJT

〔全球金市〕金价涨势受欧债危机疑虑支撑,但恐遭逢技术面阻力

路透新加坡9月14日电---金价周三在亚洲市场小幅上涨,受欧元区债务危机恶化的疑虑支撑,但短期空头讯号可能妨碍涨势.

0026GMT,现货金XAU=上涨0.2%,报每盎司1,837.44美元.美国期金GCcv1升0.6%,至1,841.80美元.

路透市场分析师王涛表示,技术分析显示美国期金未来数周可能呈现区间波动,在此同时整体商品市场可能在年底前出现温和修正.

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