〔全球投资〕基金经理认为欧债危机明年料令欧洲陷入衰退--美银美林

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦9月13日电---周二公布的一项调查显示,欧洲主权债和银行业危机未来12个月内料将把该区域推入衰退,多数投资人认为美国在2013年前都不会上调利率.
美国银行-美林本月1-8日进行的月度调查显示,55%欧洲基金经理认为,欧洲国内生产总值(GDP)将出现两季负增长.7月调查时持这种观点的仅14%.
美银-美林全球研究欧洲股票策略主管Gary Baker表示,"调查透露的讯息就是,除非你对欧洲的银行更具信心,否则很难投资欧洲.调查显示,目前对欧洲的信心相当负面,危机蔓延至全球其他地区的风险明显升高."
在针对286名经理人的全球调查方面,三分之二基金经理称最大的风险在于欧元区主权债危机.而也有三分之二认为美国联邦储备理事会(FED,美联储)在2013年前不会升息.
60%全球基金经理人相信,如果美国标准普尔500指数.SPX跌破1,100点,美联储将介入,推出更多量化宽松举措.该指数周二收报1,172.87点.
经济增长放缓改变了经理人对油市的看法.
"净14%受调者认为该商品估值过高,高于8月时的净0%."美银美林称.
从这次全球调查中得出的主要投资结论就是看空银行股.
"在股票配置中,经理人看法不只是转换至防御类股.消费性必需品、医药和公共事业股全都受惠于自银行股撤出的资金...工业和科技股也是."美银美林称.
有净30%的区域基金经理人预计未来12个月中国经济将趋弱,8月调查时持此观点的为净11%.资产配置者对中国股市的热情大减反映出其看法的改变.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
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