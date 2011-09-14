〔台湾新债〕南亚周五将标售五年无担债,定价利率料在1.35-1.40%

路透台北9月14日电---继台化(1326.TW)公司债以偏低利率标出後,同为台塑集团旗下的南亚塑胶(1303.TW)也乘胜追击,于周二傍晚宣布将标售40亿台币五年期无担保公司债,并订于16日(周五)进行投标.

两位承销商表示,依照目前债市的多头气氛,且南亚本次标售筹码有限来看,得标利率有机会落在1.35-1.40%询价区间的下缘.

根据招标通知,这批公司债采固定利率计价,届满第四、五年时分别还本二分之一,就持券人而言,此将令存续期较一般五年券缩短.

南亚曾在4月标售60亿台币的五年期无担保公司债,当时以1.43%定价,符合市场预期的1.40-1.45%区间.[ID:nCT0377494]

受一年八次火灾公安事故影响,台塑集团旗下上市公司评等展望遭下调,但似乎无损公司债的标售成绩.台化于6日标售的五年期无担保公司债即以1.38%定价,低于市场预期的1.40-1.45%.[ID:nCT0395626]

南亚所属的台塑(1301.TW)集团,为台湾主要公司债发行者;南亚长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件後,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nCT0386028](完)