〔台湾新债〕南亚周五将标售五年无担债,定价利率料在1.35-1.40%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月14日电---继台化(1326.TW)公司债以偏低利率标出後,同为台塑集团旗下的南亚塑胶(1303.TW)也乘胜追击,于周二傍晚宣布将标售40亿台币五年期无担保公司债,并订于16日(周五)进行投标.
两位承销商表示,依照目前债市的多头气氛,且南亚本次标售筹码有限来看,得标利率有机会落在1.35-1.40%询价区间的下缘.
根据招标通知,这批公司债采固定利率计价,届满第四、五年时分别还本二分之一,就持券人而言,此将令存续期较一般五年券缩短.
南亚曾在4月标售60亿台币的五年期无担保公司债,当时以1.43%定价,符合市场预期的1.40-1.45%区间.[ID:nCT0377494]
受一年八次火灾公安事故影响,台塑集团旗下上市公司评等展望遭下调,但似乎无损公司债的标售成绩.台化于6日标售的五年期无担保公司债即以1.38%定价,低于市场预期的1.40-1.45%.[ID:nCT0395626]
南亚所属的台塑(1301.TW)集团,为台湾主要公司债发行者;南亚长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件後,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nCT0386028](完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选