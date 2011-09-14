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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 09:48 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元早盘触及近四个月低位,因欧元区债务疑虑罩顶

路透首尔9月14日电---韩国韩元兑美元KRW=周三早盘急跌至近四个月低位,因欧元区债务危机疑虑重燃.该疑虑在韩股因假期休市期间重挫全球股市.

韩元兑美元一度下跌1.89%至1,098.0,为5月25日以来最低水准.周五时收盘报1,077.3.在0125GMT时则小幅回升至1,094.2.

韩国金融市场周一和周二因公共假期而休市.

0125GMT时,9月三年期公债期约KTBc1持平于周五收盘水准104.64.

0125GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,094.2 1,077.3

日圆/韩元JPYKRW=R 14.2176/328 13.8981/073

韩国公债期货KTBc1* 104.64 104.64

韩国综合股价指数.KS11 1,793.25 1,812.93

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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