〔韩国汇市〕韩元兑美元早盘触及近四个月低位,因欧元区债务疑虑罩顶

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月14日电---韩国韩元兑美元KRW=周三早盘急跌至近四个月低位,因欧元区债务危机疑虑重燃.该疑虑在韩股因假期休市期间重挫全球股市.
韩元兑美元一度下跌1.89%至1,098.0,为5月25日以来最低水准.周五时收盘报1,077.3.在0125GMT时则小幅回升至1,094.2.
韩国金融市场周一和周二因公共假期而休市.
0125GMT时,9月三年期公债期约KTBc1持平于周五收盘水准104.64.
0125GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,094.2 1,077.3
日圆/韩元JPYKRW=R 14.2176/328 13.8981/073
韩国公债期货KTBc1* 104.64 104.64
韩国综合股价指数.KS11 1,793.25 1,812.93
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。