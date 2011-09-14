《热点透视》通用电气归还巴菲特救助金,彰显美国金融业复原程度

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox/Agnes T. Crane 编译 张明钧

路透纽约9月12日电---当巴菲特(Warren Buffett)出手投资时,市场几乎总是将此举动视为对被投资公司的一大信任投票.但当这些被投资公司恢复健康、获利饱满,而有馀裕归还巴菲特资金时,这可不更可喜可贺吗?若是如此,投资人可能会想利用最新一波企业返还巴菲特危机期间救急金的机会,来思考美国金融体系复原的程度.

通用电气(GE.N)周二正式通知伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N),其有意在下个月回购于2008年10月出售给该公司的30亿美元优先股.通用电气传达此举已经有一段时间.根据其在金融危机期间与巴菲特达成的交易协议,通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)得等上三年才能赎回这些优先股.在赎回前还至少得有30天的通知期,这也是通用电气在本周发函给伯克希尔哈撒韦的原因.

接受巴菲特金援的代价高昂,因此和先前的高盛(GS.N)一样,通用电气想要尽快退出这笔交易也是合情合理.这批永久优先股的股利高达10%,可以用溢价10%加以回购.伯克希尔哈撒韦同时也取得在未来五年以每股22.25美元的价格、买进30亿美元通用电气普通股的认股权证,但目前通用股价在15美元左右,此一权证并无履约价值.

但这应该不会抵消通用电气还款的正面讯息.该公司的财务体质更为强健,该集团握有约900亿美元的现金,危机期间借入的中期债务再融资若有困难都能轻松应付,该公司对于短期商业票据市场的倚赖程度已经减半,同时间将金融事业财务规模缩减至4,400亿美元的目标几乎已经达成.

诚然,许多美国银行业者仍受到抵押贷款及欧债危机冲击,但就算有着这些问题,巴菲特上月投资美国银行50亿美元时,仍仅取得6%股利及5%回购溢价的条件.就此观之,再加上通用电气归还巴菲特资金,这都显示美国金融业已经取得进展,尽管进步缓慢且令人备感煎熬.(完)