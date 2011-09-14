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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 09:51 BJT

《全球重要经济事件一览表》--9月14日-9月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月14日(三)

日本函馆--日本央行审议委员宫尾龙藏向当地商界领袖发表演讲.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)对印度进行贸易政策审议(至9月16日).

德州奥斯汀--达拉斯联储副总裁Alfreda B. Norman在"为身心障碍人士寻觅楼市机遇"会议上致开幕词.

海牙--荷兰议会就欧洲金融稳定基金(EFSF)举行辩论.

赫尔辛基--芬兰央行理事会成员Seppo Honkapohja将在关于俄罗斯经济政策挑战的会议上发表演讲.

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁在阿尔托大学经济学院研讨班上发表讲话.

法国斯特拉斯堡--欧盟执委会就欧洲议会上发表的2012年度预算草案表态.

里斯本--葡萄牙央行总裁科斯塔在一次会议上讲话(0700).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表世界经济展望第三和第四章.

华盛顿--世界银行行长佐利克在乔治华盛顿大学埃利奥特国际事务学院,就近期情势发展及全球经济变化发表演说(1530).

惠灵顿--新西兰央行货币政策声明及官方现金利率(OCR)(2100).

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