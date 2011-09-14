《全球重要经济事件一览表》--9月14日-9月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月14日(三)
日本函馆--日本央行审议委员宫尾龙藏向当地商界领袖发表演讲.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)对印度进行贸易政策审议(至9月16日).
德州奥斯汀--达拉斯联储副总裁Alfreda B. Norman在"为身心障碍人士寻觅楼市机遇"会议上致开幕词.
海牙--荷兰议会就欧洲金融稳定基金(EFSF)举行辩论.
赫尔辛基--芬兰央行理事会成员Seppo Honkapohja将在关于俄罗斯经济政策挑战的会议上发表演讲.
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁在阿尔托大学经济学院研讨班上发表讲话.
法国斯特拉斯堡--欧盟执委会就欧洲议会上发表的2012年度预算草案表态.
里斯本--葡萄牙央行总裁科斯塔在一次会议上讲话(0700).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表世界经济展望第三和第四章.
华盛顿--世界银行行长佐利克在乔治华盛顿大学埃利奥特国际事务学院,就近期情势发展及全球经济变化发表演说(1530).
惠灵顿--新西兰央行货币政策声明及官方现金利率(OCR)(2100).
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。