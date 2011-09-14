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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 10:27 BJT

《外汇动态》澳元受空头回补推升,日本保证金交易商买盘亦提供扶助

0208GMT---澳元AUD=D4受少量空头回补买盘提振小涨,报1.0325美元,本周稍早曾跌至三周低点.但澳元在200日移动均线切入位(今天在1.3088美元)下方受限.

澳元兑日圆AUDJPY=报79.40,上升0.1%.

近几日澳元受日本保证金交易商买盘扶助.截至周二,其净买入金额升至2,195亿日圆,为8月5日以来最高水准.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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