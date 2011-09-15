〔专栏节选〕最糟糕的时刻还没出现--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月15日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

当前市场波动找不到明显的方向，不少学者认为，现在进行投资分析根本是浪费时间。我的看法则是，当前欧洲的经济问题，源自于欧元结构性的缺陷：欧洲各国的货币政策统一，但财政政策却各自为政。

货币政策一直被视为政治领域以外的事务，最好留给专业人士来管理。在欧元诞生之前，不论台湾、美国，及大部分欧洲国家，都是这麽认为。因此，对大多数欧洲政府来说，很自然地，便将货币政策主导权交给欧洲央行；事实上，他们也从未真正拥有掌控权。

至于财政政策，也就是在选民身上花钱赢得选票的权力，没有哪一个政府愿意放弃的。想想看，如果一位ＣＥＯ（首席执行长）拥有任何权力，独独不能花钱，这会是什麽样的心情？金钱就是权力啊！

眼前对于欧洲提出的任何债务解决方案，市场都没什麽信心，除非欧元区的财政政策归于一统。财政政策若无法统一，希腊就不可能为了解决债务问题，单单只苦了自己，而实施严苛的紧缩政策，德国也不可能让自己的人民勒紧腰带而为希腊背债。想想看，就好像台湾为了帮助邻国，比方菲律宾，被迫降低生活水准，人民会同意吗？

另一个方法便是允许欧元区分裂，成为由财政较稳健、经济规模较大的德国和法国组成的核心欧洲，而周边国家则打回原点；当然，他们的币值也将大幅贬值。换句话说，财政政策的疆界，必须符合货币体系的地理边界。

因此，没有统一的财政政策，欧洲危机便无从解决；但欧洲政府不可能未经抗拒，便自宫将政治权力交给「欧罗巴合众国」（United States of Europe）。所以，在欧洲取得一个有效的解决方案之前，情势会先变得更为恶化。

投资人常会假设，政府有能力认清问题，并解决问题。但真有这麽简单吗？在欧洲政府愿意承受痛苦的现实之前，也就是要政客们放弃所拥有的资产――权力，市场的压力或许会更大。因此在一项解决方案可能真正开始实施之前，市场得先经过超跌阶段。

到目前为止，美国的情况与欧洲类似，投资人也预期政府能有一番作为。每一次柏南克出来讲话，市场便认为他将宣布ＱＥ３，或预期他会端出扭转颓势的灵丹妙药。但目前已经证实，ＱＥ２对提振就业机会或创造财富的帮助有限，就算祭出ＱＥ３、４、５的效果应该也一样。当然，原本大家期望欧巴马总统的就业演说会有一些新意，但也同样令人失望。

就跟欧洲一样，美国在两党愿意暂时把政治争议摆在一旁，共同认真拟定一个可行的解决方案之前，市场的情况可能会变得更糟。只不过，跟欧洲不同的是，美国不需要经历基本的政治结构重组，所以，期待出现一个长期的解决方案，似乎不是那麽遥不可及。有谁想得到，美国的未来展望，竟然会比其他国家来得乐观。(完)

--整理 张雅菁/乔艳红

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.