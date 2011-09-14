〔台湾债市〕RP利率平稳未变,各家机构多缺不一

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月14日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳未变.尽管投信、寿险等金融机构资金资金状况不尽相同,惟供需恰能打平,整体市场变化不大.
资金调度人士表示,因基金申购款流入,见投信在RP市场积极找券承作.不过,也有交易商反应,见多家寿险业到期走钱,推测因股市在低点徘徊,寿险伺机将资金转投入股市布局.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.
本地时间11:16时,台湾加权指数.TWII下跌0.85%,至7,328.79点.上日收盘重挫2.88%录得一个月来最大单日跌幅.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。