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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:25 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳未变,各家机构多缺不一

路透台北9月14日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳未变.尽管投信、寿险等金融机构资金资金状况不尽相同,惟供需恰能打平,整体市场变化不大.

资金调度人士表示,因基金申购款流入,见投信在RP市场积极找券承作.不过,也有交易商反应,见多家寿险业到期走钱,推测因股市在低点徘徊,寿险伺机将资金转投入股市布局.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

本地时间11:16时,台湾加权指数.TWII下跌0.85%,至7,328.79点.上日收盘重挫2.88%录得一个月来最大单日跌幅.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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