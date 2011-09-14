〔欧洲金融〕德国央行总裁呼吁欧洲央行停止买进债券计划

* 德国央行总裁魏德曼:欧元区各国央行背负风险

* 应该解除相关风险,而非增加风险

* 政界无法解决危机已经损及政府当局的威信

* 不只有德国民众对欧元感到忧心

路透德国科隆9月13日电---德国央行总裁魏德曼周二表示,欧洲央行已经承担了"相当高的风险",应该加以解除,这可说是不加掩饰地抨击欧洲央行的买进公债计画.

魏德曼同时也对政界对于债务危机的反应提出批评,他并称德国和欧元区其他地区对欧元的疑虑与日俱增.这是同为德国籍的欧洲央行执委会成员史塔克上周因抗议买进公债计画而辞职後,魏德曼首度公开发表演说.

欧洲央行上月决定重启暂停19周的买进公债计画,魏德曼和史塔克均持反对意见.在意大利及西班牙几乎向债务危机低头之际,欧洲央行决定买进这两国公债.

"在支援陷入困境的个别国家或银行业者方面,各国央行都已经背负了些许财政政策重担,"魏德曼在科隆发表演说时表示.

"因此,欧元体系帐上承担着相当可观的风险."他说道,他指的是各国央行组成的欧元体系,包括欧洲央行及欧元区的17国央行.

"我强烈认为这些风险应该加以解除,绝非增加.应该立即由财政决策人士来决定承担哪些风险以对抗危机,长期也是如此.这并非货币决策官员应扮演的角色."

他演说过後拒绝对记者做出进一步评论.

魏德曼驳斥由欧洲金融稳定机构(EFSF)买进公债的构想;2013年中期欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)将取代EFSF.

魏德曼重申反对欧元区国家联合发行公债,称其潜在风险远远大过任何潜在利益.

他同时对政府无力解决欧元区债务危机开炮,他说这已经导致许多人对各国当局及危机政策回应失去信心.(完)