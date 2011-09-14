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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 10:53 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走软,欧盟领袖会议之前市场气氛紧张

路透惠灵顿/悉尼9月14日电---澳元及新西兰元周三弱势盘整,欧盟领袖即将针对希腊局势举行电话会议,在此之前,市场气氛审慎不安.

澳元兑美元AUD=D4走软至1.0289美元,此前勉强触及日高1.0371,纽约尾盘为1.0318.一交易商称,澳元在1.0360/80遭遇强劲卖压.

主要阻力在1.0423,支撑位在1.0245.澳元过去四个交易日已下跌近3%,因风险意愿低迷.

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