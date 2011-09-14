〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走软,欧盟领袖会议之前市场气氛紧张

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月14日电---澳元及新西兰元周三弱势盘整,欧盟领袖即将针对希腊局势举行电话会议,在此之前,市场气氛审慎不安.
澳元兑美元AUD=D4走软至1.0289美元,此前勉强触及日高1.0371,纽约尾盘为1.0318.一交易商称,澳元在1.0360/80遭遇强劲卖压.
主要阻力在1.0423,支撑位在1.0245.澳元过去四个交易日已下跌近3%,因风险意愿低迷.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。