〔希腊金融〕希腊或无法达成9月底前出售17亿欧元资产的首个私有化目标

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典9月13日电---希腊本月可能无法达成欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助协议规定的首个私有化目标,因官僚作风以及内部抵制给整个资产出售计划蒙上阴云.
国际放款方已经表示,希腊截至9月30日必须出售17亿欧元(23亿美元)的国有资产,到年底必须出售50亿欧元,作为希腊得到进一步援助并避免破产的关键条件.
迄今为止,希腊只筹集了4亿欧元资金,还是从很久之前就达成的将电讯公司OTE(OTEr.AT)10%股份出售给德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)的交易中筹得的.
欧盟、IMF和欧洲央行(ECB)这"三架马车"的检查人员表示,他们预计希腊将达不成目标,加重了他们对于希腊不断出现预算滑坡的挫败感.
"希腊政府认为其能达成目标,但我们怀有严重疑虑,"接近上述"三架马车"的官员对路透说.
分析师称,若未能达成私有化目标,将令完成第二轮援助方案的努力复杂化,欧元区领袖于7月同意该价值1,090亿欧元的方案.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
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