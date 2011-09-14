〔日本股市〕早盘收跌,欧债危机持续令市场承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月14日电---日本股市日经指数.N225周三早盘收市下跌,对欧债危机持续不断的担忧,抵销了投资人回补跌深股票例如Square Enix(9684.T)和其他电玩游戏公司的买盘力道.
法国总统萨科齐、德国总理梅克尔、希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周三将进行电话会议,投资人正等待是否会有进展的迹象.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。