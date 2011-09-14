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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:13 BJT

〔日本股市〕早盘收跌,欧债危机持续令市场承压

路透东京9月14日电---日本股市日经指数.N225周三早盘收市下跌,对欧债危机持续不断的担忧,抵销了投资人回补跌深股票例如Square Enix(9684.T)和其他电玩游戏公司的买盘力道.

法国总统萨科齐、德国总理梅克尔、希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周三将进行电话会议,投资人正等待是否会有进展的迹象.

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