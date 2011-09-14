〔东京汇市〕欧元力守空头回补涨幅,市场信心脆弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元获得短暂喘息空间,後市料仍坎坷
* 见到对冲基金的欧元空头回补买盘
* 法国、德国和希腊电话会议前,投资人看法仍悲观
路透东京/悉尼9月14日电---欧元周三守住微小涨幅,对冲基金削减空头部位,以备万一欧盟领袖稍晚的希腊危机电话会议取得进展,带给市场意外惊喜,不过市场人士称,并不抱太大期望.
市场对欧元区的信心仍然脆弱,周二意大利发行五年期公债,被迫付出加入欧元区以来的最高利息,令欧债危机担忧升高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。