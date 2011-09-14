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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:20 BJT

〔东京汇市〕欧元力守空头回补涨幅,市场信心脆弱

* 欧元获得短暂喘息空间,後市料仍坎坷

* 见到对冲基金的欧元空头回补买盘

* 法国、德国和希腊电话会议前,投资人看法仍悲观

路透东京/悉尼9月14日电---欧元周三守住微小涨幅,对冲基金削减空头部位,以备万一欧盟领袖稍晚的希腊危机电话会议取得进展,带给市场意外惊喜,不过市场人士称,并不抱太大期望.

市场对欧元区的信心仍然脆弱,周二意大利发行五年期公债,被迫付出加入欧元区以来的最高利息,令欧债危机担忧升高.

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