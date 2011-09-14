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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 11:59 BJT

〔台湾股市〕盘中翻黑大跌逾2%,随区域股市下跌

路透台北9月14日电---台湾股市周三盘中由红翻黑,跌幅扩大至逾2%,追随区域股市的下跌走势,因投资者依然对欧元区领导人能否推出一个协调一致的计划,以解决主权债务问题缺乏信心.

本地时间11:52,加权股价指数.TWII大跌160.5点,报7,230.87点,稍早高位在7,477.86点.前一交易日则大跌2.88%,录得一个月来最大单日跌幅.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股大幅卖超149.76亿台币,上交易日为买超27.50亿.[ID:nCT0397758].(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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