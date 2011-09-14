〔台湾股市〕盘中翻黑大跌逾2%,随区域股市下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月14日电---台湾股市周三盘中由红翻黑,跌幅扩大至逾2%,追随区域股市的下跌走势,因投资者依然对欧元区领导人能否推出一个协调一致的计划,以解决主权债务问题缺乏信心.
本地时间11:52,加权股价指数.TWII大跌160.5点,报7,230.87点,稍早高位在7,477.86点.前一交易日则大跌2.88%,录得一个月来最大单日跌幅.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股大幅卖超149.76亿台币,上交易日为买超27.50亿.[ID:nCT0397758].(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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