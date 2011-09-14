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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:36 BJT

《外汇动态》印尼卢比下跌,因中长期投资大户撤离资金而受挫

0318GMT--美元/印尼卢比IDR=ID攀升至约六个月高位8770附近.交易员说中长期投资大户资金流出,以及商品交易顾问(CTA)和模型基金的美元空头回补买盘,令印尼卢比受挫.

一位交易员说,有些境外投资人因担心欧债危机对全球的冲击,正在将资金撤离.雅加达一家欧系银行的交易员补充说,"市场看来对境外事件感到恐慌."(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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