《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:美元买盘稳居上风,全线大涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼9月14日电---美元兑日圆以外亚洲货币在接近中午之前全线大涨.经过一开始一段盘整及区间波动後,澳元/美元为首的风险交易全面遭到大举抛售,延续之前的逢高出脱基调,过去几个交易日已经跌破数道重要水位.
中长期投资大户卖盘似乎带头出脱,一些国家央行则增加美元卖盘,企图平抑走势.美元/韩元升至1,105韩元上方,达到3月以来高位,美元/坡元目前逼近1.25.美元/印尼卢比目前升至8,700上方,美元/马币上看3.10.
利空压力缓解的涨势几乎撑不到一个交易日,而且被视为逢高出脱的机会.未来还会有更多利空消除的反弹,但情势已经稳稳转为不利风险交易,难以扭转.(完)
--编译 蔡美珍;审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。