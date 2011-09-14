《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:美元买盘稳居上风,全线大涨

IFR悉尼9月14日电---美元兑日圆以外亚洲货币在接近中午之前全线大涨.经过一开始一段盘整及区间波动後,澳元/美元为首的风险交易全面遭到大举抛售,延续之前的逢高出脱基调,过去几个交易日已经跌破数道重要水位.

中长期投资大户卖盘似乎带头出脱,一些国家央行则增加美元卖盘,企图平抑走势.美元/韩元升至1,105韩元上方,达到3月以来高位,美元/坡元目前逼近1.25.美元/印尼卢比目前升至8,700上方,美元/马币上看3.10.

利空压力缓解的涨势几乎撑不到一个交易日,而且被视为逢高出脱的机会.未来还会有更多利空消除的反弹,但情势已经稳稳转为不利风险交易,难以扭转.(完)