主要国家经济指标预测--9月15日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月14日(三)
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正6
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,760
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超877
9月15日(四)
0130 澳洲新车销售 8月 -- +8.6%
0300 韩国贸易收支(亿美元) 8月修正值 -- 顺差8.2
出口(较上年同期) -- +27.1%
进口(较上年同期) -- +29.2%
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 +2.5% +4.4%
0730 瑞士央行利率决议 第三季 0.00% 0.00%
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.3% +0.2%
(较上年同期) -0.1% 持平
0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
0900 欧元区HICP(较上月) 8月终值 +0.2% -0.6%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.3% -0.8%
(较上年同期) +1.3% +1.5%
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,225 赤字1,192.7
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.5%
(较上年同期) +3.6% +3.6%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.9% +1.8%
1230 美国实质所得 8月 -- -0.1%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负4.00 负7.72
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月10日当周 41.0 41.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.475
续请失业金人数(万人) 9月3日当周 371 371.7
1230 加拿大制造业销售 7月 +1.3% -1.5%
1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.1% +0.9%
产能利用率 77.5% 77.5%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负15.0 负30.7
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -1.3%
进口物价(较上年同期) -- +9.8%
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比
8月 -- 0.86
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲消费者信心指数 9月 +8.1% --
0130 澳洲房屋开工 第二季 -4.7% -2.2%
0430 日本工业生产 7月修正值 +0.4% --
产能利用率指数 +0.6% --
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -1.2% -0.4%
(较上年同期) -1.9% -1.1%
0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 增加2.03 增加3.5
按照ILO计算的失业率 7月 7.9% 7.9%
0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +1.0% +1.5%
(较上年同期) +4.2% +4.6%
1100 美国抵押贷款市场指数 9月9日当周 +6.3% --
再融资指数 +6.0% --
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 -0.1%
(较上年同期) +6.5% +6.5%
核心PPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
1230 美国零售销售(较前月) 8月 持平 +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.3%
1230 加拿大产能利用率 第二季 78.4% 78.0%
1400 美国企业库存 7月 +0.4% +0.5% (完)
--整理 张若琪/梁睿雪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。