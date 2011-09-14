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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 14:30 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元盘中贬逾2角,创五个半月低位

路透台北9月14日电---台币兑美元TWD=TP周三午盘贬逾2角,创六个半月以来新低,因欧债危机担忧日升,亚洲股市重挫下,外资持续汇出.

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币一个月换汇点溢价幅度来到0.035/0.065,显示台币未来看空气氛浓厚,上日收盘报-0.020/0.000.

台币兑美元盘中曾触及29.700元,前次盘中低点出现在3月1日,报29.754元.

本地时间下午14:24时,台币兑美元下跌2.12角至29.699.台股.TWII今日收盘下挫2.20%,报7,228.47点,创下约14个月以来收盘新低.(完)

--记者 李盈茜; 审校

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