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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 13:31 BJT

〔全球贵金属〕9月13日止SPDR黄金持仓减少0.05%,iShares白银持仓增加0.31%(更新版)

(继网站更新数字後,更新iShares Silver Trust持仓数据)

路透9月14日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二的黄金持仓量较周一下降0.05%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量较周一增加0.31%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 39,909,402.7 9月13日 39,928,871.7 9月12日 -19,469.0 -0.05%

iShares 320,103,181.7 9月13日 319,129,349.7 9月12日 +973,832.0 +0.31%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

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