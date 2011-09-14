〔台湾股市〕重挫2.2%创约14个月收盘新低,欧债敞口担忧打压银行股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月14日电---台湾股市周三收盘大跌2.2%,创约14个月来收盘低点,金融类股连续第二日重挫,因市场担忧其对欧元区的贷款与投资因欧债危机而受损.
金融保险类指数.TFNI跌3.9%,两日累计跌幅已近9%.台湾当地媒体报导称,台湾金融机构对希腊、西班牙、意大利、爱尔兰与葡萄牙的贷款与投资总额为2,000亿台币(约合68亿美元).
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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