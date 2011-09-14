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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 13:52 BJT

〔台湾股市〕重挫2.2%创约14个月收盘新低,欧债敞口担忧打压银行股

路透台北9月14日电---台湾股市周三收盘大跌2.2%,创约14个月来收盘低点,金融类股连续第二日重挫,因市场担忧其对欧元区的贷款与投资因欧债危机而受损.

金融保险类指数.TFNI跌3.9%,两日累计跌幅已近9%.台湾当地媒体报导称,台湾金融机构对希腊、西班牙、意大利、爱尔兰与葡萄牙的贷款与投资总额为2,000亿台币(约合68亿美元).

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