更正:〔法国金融〕穆迪将农业信贷银行和兴业银行评级各下调一个级距

(更正:澄清穆迪调降法国兴业银行评级并非因其对希腊的风险敞口)

路透悉尼9月14日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)债信评级各下调一个级距.

穆迪称,把法国兴业银行的评级下调一个级距,是因为它认为该银行不再较其同业获得额外的"系统性支持".而调降农业信贷银行评级则是因为担心其对希腊的风险敞口

穆迪将兴业银行债券和存款评级从Aa2下调至Aa3,长期债信评级展望为负面.穆迪预期,本次评估对银行财务实力评等(BFSR)的负面影响仅限于一个级距.

穆迪将农业信贷银行BFSR调低一个级距,从C+调降至C,长期债券和存款评级下调一个级距,从Aa1降至Aa2.二者均有进一步下调的可能.

穆迪并称,正在对农业信贷银行的企业和投资银行部门进行评估,调整方向目前尚不明确.(完)