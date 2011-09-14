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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 14:12 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌1.1%,创两年半收盘新低

路透东京9月14日电---日本股市日经指数周三收跌,创两年半收盘新低,欧债危机疑虑延烧,引发亏损扩大之虞,促使投资人对上日涨势了结获利.

日经指数.N225收盘下跌1.1%,至8,518.57,为2009年4月28日收报8,493.77以来的最低收位.

东证股价指数.TOPX下跌1.1%,至741.69.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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