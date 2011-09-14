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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 14:16 BJT

《外汇动态》据称亚洲有数国央行正在阻升美元

0558GMT--除了稍早时交易员所称印尼央行及马来西亚央行的美元干预卖盘,一位交易员说市场传言也称韩国央行、菲律宾央行今天也在卖美元.至于印尼央行,雅加达一位交易员说,市场臆测印尼央行今早在美元/印尼卢比约8,650水准附近时有小量出脱美元,盘中稍後又被发现卖出美元.

美元/印尼卢比IDR=ID最新报8710,脱离今日稍早时触及的六个月高位8,770.(完)

--编译 李婷仪;审校 于春红

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