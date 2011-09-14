〔澳洲股市〕收挫1.6%,法国两大银行评级遭降消息冲击信心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本9月14日电---澳洲股市周三收低1.6%,跌至五周低位,大幅逆转稍早涨势,法国两家最大银行债信评等遭调降,进一步打击市场对欧洲化解债务危机的信心.
美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)债信评级各下调一个级距,指因两家银行对希腊经济有风险敞口.[ID:nCT0398262]
澳洲银行股全数应声大跌,澳洲国民银行(NAB.AX)挫低3%.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收跌66.9点,至4,005.8,为8月8日以来最低收位.指数早盘原本上涨0.7%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。