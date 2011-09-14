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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 14:25 BJT

〔澳洲股市〕收挫1.6%,法国两大银行评级遭降消息冲击信心

路透墨尔本9月14日电---澳洲股市周三收低1.6%,跌至五周低位,大幅逆转稍早涨势,法国两家最大银行债信评等遭调降,进一步打击市场对欧洲化解债务危机的信心.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)债信评级各下调一个级距,指因两家银行对希腊经济有风险敞口.[ID:nCT0398262]

澳洲银行股全数应声大跌,澳洲国民银行(NAB.AX)挫低3%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收跌66.9点,至4,005.8,为8月8日以来最低收位.指数早盘原本上涨0.7%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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