〔新债招标〕台湾富邦金控60亿台币五年期无担债以1.40%定价--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月14日电---两位消息人士周三表示,台湾主要金控--富邦金控(2881.TW)发行的五年期无担保公司债,今日上午以1.40%利率定价推出後,两小时内募集完毕,金额为60亿台币.
富邦金控在中华信评的评等为"twAA",该公司于去年曾发行50亿台币五年期无担债,当时的定价利率为1.56%.
富邦金是在8月中发布重大讯息表示,将发行上限60亿台币、七年期以下的无担保公司债.(完)
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--记者 董永年; 审校 屈桂娟
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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