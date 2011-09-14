〔新债招标〕台湾富邦金控60亿台币五年期无担债以1.40%定价--消息

路透台北9月14日电---两位消息人士周三表示,台湾主要金控--富邦金控(2881.TW)发行的五年期无担保公司债,今日上午以1.40%利率定价推出後,两小时内募集完毕,金额为60亿台币.

富邦金控在中华信评的评等为"twAA",该公司于去年曾发行50亿台币五年期无担债,当时的定价利率为1.56%.

富邦金是在8月中发布重大讯息表示,将发行上限60亿台币、七年期以下的无担保公司债.(完)

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