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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 15:48 BJT

〔中国金属〕上海明年将把金属商品保税仓储容量扩大三倍

路透上海9月14日电---随着大宗商品交易商需求持续成长,上海明年将把金属商品保税仓储容量提高至目前的四倍水准,此举可能大幅提高中国的铜铝进口量.

上海综合保税区管理委员会周三表示,洋山港的保税仓储容量将大幅扩充,由目前的5万平方米,提高至20万平方米.

管委员一部门主管Chao Yanwen指出,自从去年上海期货交易所开始试行保税仓储库存交割以来,交易商需求持续成长,促成决定扩大保税仓储容量.

中国是全球最大铜消费国,中国进口量增加,将协助支撑伦敦铜价,并提高上海期交所对国际价格的影响力.

洋山港大幅扩张金属商品保税仓储,是上海发展大宗商品期货交易业务的计画之一,上海的目标是2020年之前成为国际金融中心及全球航运枢纽.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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