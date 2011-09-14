〔中国金属〕上海明年将把金属商品保税仓储容量扩大三倍

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月14日电---随着大宗商品交易商需求持续成长,上海明年将把金属商品保税仓储容量提高至目前的四倍水准,此举可能大幅提高中国的铜铝进口量.
上海综合保税区管理委员会周三表示,洋山港的保税仓储容量将大幅扩充,由目前的5万平方米,提高至20万平方米.
管委员一部门主管Chao Yanwen指出,自从去年上海期货交易所开始试行保税仓储库存交割以来,交易商需求持续成长,促成决定扩大保税仓储容量.
中国是全球最大铜消费国,中国进口量增加,将协助支撑伦敦铜价,并提高上海期交所对国际价格的影响力.
洋山港大幅扩张金属商品保税仓储,是上海发展大宗商品期货交易业务的计画之一,上海的目标是2020年之前成为国际金融中心及全球航运枢纽.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。