〔台湾债市〕殖利率收低,欧元债务危机持续打压市场信心

路透台北9月14日电---台湾债市殖利率周三收低,因欧元区债务危机持续打压市场信心,避险需求升温令资金大量涌入债市,除进一步压低盘面主流券殖利率外,包括冷券、公司债的交投也转趋热络,与主流券利差也见缩减.

绝对收益率较高的冷券与公司债,成为买盘锁定的对象.今早才进场销售的富邦金控(2881.TW)五年期无担保公司债,即在银行与票券商等抢进下,不到两个小时即达到发行上限60亿台币.[ID:nCT0398320]

"这根本就是秒杀,评级好的公司债是用扫的."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管则指出,今日亚股的疲弱走势令人意外,也让殖利率已跌无可跌的债市持续走多."下周美国FOMC推出新一波宽松政策前,100/9发行前殖利率可望测试1.20%."

台湾股市周三收盘大跌2.2%,创约14个月来收盘低点,金融类股连续第二日重挫,因市场担忧其对欧元区的贷款与投资因欧债危机而受损.加权股价指数.TWII收低162.9点至7,228.47点,为2010年中以来最低收盘水准. [.TWCN]

希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)办公室周二表示,帕潘德里欧将于周三与法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)及德国总理梅克尔举行电话会议.[ID:nCT0397904]此刻正值欧元区决策者之间再次热议希腊违约问题,因希腊未能达成欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困方案中所设定的财政目标.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -1.70 0.9500 0.9480-0.9725 27.5

10 100/9 A00109=TWO -2.90 1.2490 *1.2485-1.2924 753.0

20 100/7 A00107=TWO -1.00 1.6950 *1.6950-1.7130 6.5

* 表示创该券殖利率交易以来日低

资金大量涌入债市,已让热券殖利率压缩到相对低档.考量流动性风险与绝对收益率,冷券与公司债成为买盘追逐标的,除富邦金无担债热卖外,次级市场也见到存续期不到四年的台塑化(6505.TW)公债,以1.34%成交.

不过有证券商交易员指出,随着殖利率进一步走低,场中有见到寿险业者卖出10、20年期冷、热券筹码,显示获利了结与先前的套牢卖压正逐渐释出.

"在央行未正式表态(停止升息)前,殖利率料成惊惊跌走势."她说.

另一证券商交易主管则认为,短线将观察台股是否跌破7,148点的重要防线,跌破後将进一步引发债市的避险需求,届时五年券100/6殖利率不排除出现过度追价的走势,或有测试0.90%的机会.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.6950

10 100/5 A00105=TWO 1.3350

5 100/6 A00106=TWO 0.9500

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)