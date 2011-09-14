《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月14日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:假设(风险)连动性仍然管用,则欧元/美元上档顶多限于1.3800或1.3868/98;惟有升破1.3969的周线图突破线切入位,方可为大举上攻1.4301(76.4%回档位)敞开大门.

欧元/英镑:看来较受到些青睐,因汇价力图上破0.8649(38.2%回档位),且企图冲破在0.8662周线上的颈部阻力;但要回到偏多走势,则需先升破0.8802/40(76.4%回档位/日线图趋势线切入位).

欧元/日圆:看来走势疲弱,但可能至少会重探周线图突破线切入位107.65日圆.若站上後者,则肯定会纾缓走贬的压力,但若要确立底部,则须额外攻破109.25及110.75日圆.(完)

--编译 龚芳;审校 吴云凌

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]