〔日本股市〕日经指数收跌1.1%,创两年半收盘新低(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 美国股市指数期货下滑,投资人等待欧洲方面消息
* 佳能挫跌4%,受欧洲疑虑影响
* 银行股下滑,尽管对欧洲的曝险有限
路透东京9月14日电---日本股市日经指数周三收跌,创两年半收盘新低,欧债危机疑虑延烧,引发亏损扩大之虞,促使投资人对上日涨势了结获利.
美国股市指数期货下跌,投资人正等待法国总统萨科齐、德国总理梅克尔和希腊总理帕潘德里欧周三稍後预定召开的电话会议.这暗示投资人正预先做准备,认为会议在处理债务问题上不会有具体进展.
中国总理温家宝的谈话也未能平息对欧元区的忧虑.温家宝周三表示,中国仍愿意在欧洲投资,但希望富裕国家展现对抗债务问题的意愿.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。