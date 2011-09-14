更正:〔台湾汇市〕台币兑美元收创六个半月低位,受台股及亚币跌势拖累

(更正:文中首段应为收贬1.38角,非"1.38分")

路透台北9月14日电---台币兑美元TWD=TP周三收贬1.38角,创下六个半月以来低位.欧债危机越演越烈,穆迪调降法国数家银行评级,台股收跌及亚币普遍走弱,均令台币贬压沉重.

汇银人士指出,台币盘初走势平稳,不过随着台股跌幅加深,外资汇出力道加重,令台币贬势有增无减;中午过後,受韩元等亚币弱势所拖累,台币一度站上29.7元低位,不过央行的美元卖盘随即进场,加之欧元兑美元小幅反弹,缩减台币跌幅.

"出口商不见了!外商银和本地银同一方向买(美元),台币上得很快."一位本地银行人士说.

交易商并表示,这一波台币贬势中,仅见部份出口商的美元卖单,反倒是见到不少进口商及军款的美元买盘.推测背後原因应与台币後势看贬有关,出口商缩手等待更高美元价位抛汇;不过,若台币短暂反弹走升,也有可能吸引出口商抛汇.

他们并指出,希腊倒债疑虑不断扩大,使得市场信心脆弱,股汇市动荡不安,外资撤出亚洲力道强劲,明日台币支撑价位再看29.7元,并将持续追踪今晚美股走势,以及风险意愿是否回温促台股止跌.

"最糟的情况还没出现!台股若跌破7,000点,市场会更恐慌,台币往30元走的机会更大."一位汇银人士表示.

他们预估,台币明日主要交投区间将落在29.5-29.7元间.

台币兑美元上次收盘低位出现在3月2日,报29.665元.另外,台币兑美元上次盘中低位为29.754元,出现在3月1日.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘下挫2.20%,报7,228.47点;外资及陆资今日在台股卖超97.47亿台币,已连续二日卖超,上交易日为卖超149.76亿.[ID:nCT0398372]

新兴汇市中,亚洲货币普遍下挫,欧洲主权债务危机担忧促使投资者削减对风险资产的押注.另外,韩元KRW=周三大幅下挫,因围绕欧元区债务危机可能恶化的忧虑打压,交易员忙于追赶全球市场过去两日的走势.[EMRG/SGCN][KRW/CN]

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