〔表格〕外资在韩国股市卖超6,899亿韩元,为连续第七个交易日卖超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月14日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超6,899亿韩元,为连续第七个交易日卖超,期间累计卖超1.9843兆(万亿)韩元(18.4亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月14日 -689.9 77.3 456.4
9月 9日 -113.2 42.4 145.7
9月 8日 -2.0 536.8 -499.9
9月 7日 -327.7 327.7 -131.1
9月 6日 -439.6 31.2 437.7
9月 5日 -331.9 -434.1 740.0
9月 2日 -80.0 -279.3 396.7
9月 1日 1,092.6 -267.4 -684.5
8月31日 268.0 24.0 -342.9
8月30日 198.4 -288.7 15.6
8月29日 -164.8 319.8 -195.7
8月26日 -61.5 177.1 -140.4
8月25日 -46.7 160.8 -54.5
8月24日 91.1 -34.5 243.1
8月23日 -70.0 425.0 -200.4
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本月以来 -891.8 34.7 860.9
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今年以来 -6,237.9 3,032.1 5,035.7
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(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。