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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 15:37 BJT

《外汇动态》亚洲各国的紧缩政策或将令澳元承压

0717GMT---澳元兑美元AUD=D4多头紧张不安,除担忧周三澳洲下修通胀率外,可能还有更大的忧虑.[ID:nCN1964013]

鉴于澳洲对亚洲经济成长颇为敏感,值得一提的是,中国总理温家宝依然密切关注通胀,其结论是继续实施偏紧的货币政策.[ID:nCN1963957]

此外,印度7月工业生产增长率下降至3.3%,为近两年的最低同比增幅,可能部分源于印度央行自2010年3月以来连续11次加息.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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