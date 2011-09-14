〔新债招标〕台湾富邦金无担债热销,1.40%利率合理引发银行抢补(更新版)

(新增市场人士评论)

* 富邦金控无担债热销,两小时内达成60亿台币上限

* 1.40%利率合理,引发有补券需求的银行等抢购

* 实质买盘仍坚持合理利差,殖利率再走低空间不大

路透台北9月14日电---台湾公债殖利率偏低,令实质买盘转而追逐公司债.富邦金控(2881.TW)五年期无担保公司债周二以1.40%利率定价後,即以不到两小时的速度达到60亿台币募集上限.

一位接近该交易的人士对路透称,以富邦金"twAA"的评等,1.40%的利率相当合理."连低一级的台化(1326.TW)公司债,利率都有1.38%了."

另一证券商交易员则指出,五年期公债100/6殖利率已比182天期定存单利率1.05%还低,有补券需求的银行与票券商,当然会选择评等不错、绝对报酬率较高的公司债做为养券标的.

至于买盘追捧公司债,是否会拉近与公债间的利差.一证券商承销主管认为,以利率成本在0.85-0.86%计算,1.40%的五年公司债养券利差只有50几个基点,且流动性又不如公债好,因此很难再有大幅向下的空间.

"後续标售跌向1.30%的机会,只能说非常小."他说.

台湾债市殖利率周三收低,因欧元区债务危机持续打压市场信心,避险需求升温令资金涌入债市,进一步压低盘面主流券殖利率.五年券100/6A00106=TWO殖利率收低1.70个基点,报0.9500%.[TW/CN]

台塑集团旗下的台化,于6日标售五年期无担保公司债以1.38%定价,低于市场预期的1.40-1.45%.[ID:nCT0395626]同集团的南亚塑胶(1303.TW)也宣布将标售40亿台币五年期无担保公司债,并订于16日(周五)进行投标.[ID:nCT0398008]

富邦金控在中华信评的评等为"twAA",该公司于去年曾发行50亿台币五年期无担债,当时的定价利率为1.56%.

富邦金是在8月中发布重大讯息表示,将发行上限60亿台币、七年期以下的无担保公司债.(完)

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