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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 16:16 BJT

〔金属期市〕期铜价格下滑,欧元区债务危机打压市场信心

路透上海9月14日电---期铜价格周三下跌,投资人忧心欧债危机解决进展缓慢,欧元走贬,而法国两家大型银行评级遭调降後,爆发新一波银行危机的疑虑升高.

欧债危机缺乏通盘解决计画的疑虑,令亚洲股市受创,抵销主要金砖国家可能买进更多欧元债券的利多传闻激励.

0717GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌1.1%,至每吨8,685美元,上日曾上涨0.2%.

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