〔金属期市〕期铜价格下滑,欧元区债务危机打压市场信心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月14日电---期铜价格周三下跌,投资人忧心欧债危机解决进展缓慢,欧元走贬,而法国两家大型银行评级遭调降後,爆发新一波银行危机的疑虑升高.
欧债危机缺乏通盘解决计画的疑虑,令亚洲股市受创,抵销主要金砖国家可能买进更多欧元债券的利多传闻激励.
0717GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌1.1%,至每吨8,685美元,上日曾上涨0.2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。