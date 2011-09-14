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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 16:58 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超3亿台币

路透台北9月14日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 38.00 35.00 +3.00

票券业 2.00 8.00 -6.00

证券业 19.00 16.00 +3.00 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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