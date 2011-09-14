〔台湾货币市场〕短率大致平稳,大型外商银担负供给资金角色(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率平稳

* 大型外商银资金大都宽松

记者 高洁如

路透台北9月14日电---台湾银行间短期利率周三大致平稳.由于大型外商银行资金回复平稳宽裕,满足市场的资金需求,短率大致持稳于上日水位不变.

市场人士指出,先前市场美金供给不足,部分外商银因而操作换汇,近期收回台币後,令大型外商银行的台币供给相当充裕.不过,交易人士表示,倒也不是市场上所有的外商银资金都多,小型的外商银行资金水位显得平平,分配并不平均.

"我今天还可以跟外商银行新做(拆入)一点钱,感觉市场有松一些,"一本地银行交易人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.393%,同上日;区间为0.295-0.790%,上日在0.295-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.80%,上日在0.388-0.810%.

**短票量仍低**

短票市场方面,票券商称,台股表现不佳,市场的短票量仍然偏低.整体而言市场资金相当宽裕,不仅是短票的买气佳,银行连拆出的意愿都很高.

台股.TWII周三收盘大跌2.2%,创约14个月来收盘低点,金融类股连续第二日重挫,因市场担忧其对欧元区的贷款与投资因欧债危机而受损.[.TWCN]

金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍在0.86%.

央行今日共发行2,717.5亿台币存单.相较存单到期金额2,401亿,存单发行馀额增加316.5亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期691亿,周五为1,660.30亿.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为155亿台币,累计超额准备为561亿台币,加计前期1%的超额准备为1,756亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周三平稳未变.尽管投信、寿险等金融机构资金资金状况不尽相同,惟供需恰能打平,整体市场变化不大.

资金调度人士表示,因基金申购款流入,见投信在RP市场积极找券承作.不过,也有交易商反应,见多家寿险业到期走钱,推测因股市在低点徘徊,寿险伺机将资金转投入股市布局.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)