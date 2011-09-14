〔欧洲经济〕欧盟执委会主席巴罗索:将很快提出欧元区共同债券的选项(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透法国斯特拉斯堡9月14日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三说,执委会将很快提出引进欧元区共同债券的选项,但他警告称这并无法终结已经危及欧洲政治和经济前途的债务危机.
巴罗索这番话是在欧洲议会演讲前所说的.他直言欧债危机的严重性,称欧元区正面临一个世代以来最严峻的挑战.
他对议员们说,执委会将遵照先前承诺,很快提出推出欧元区共同债券的选择方案.巴罗索此番评论之後,欧元/美元上涨,欧洲股市走升,避险的德国公债缩减先前的涨幅.
巴罗索充满感情地恳请欧盟,特别是欧元区17个成员,应该更紧密团结合作,他说唯一停止金融市场负面循环的方法,就是更深度的整合.
"纯粹基于政府与政府之间的合作体系在过去并未产生作用,未来也不会,"他说.
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