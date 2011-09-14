(重温稿)《中国公开市场预测》三个月央票较上周减半发行,收益率料续走平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 三个月期央票发行20亿元,较上周减半
* 纵是央票发行利率有所上行,也难以吸引太多需求
* 三个月期央票发行收益率料继续走平
路透北京9月14日电---中国央行公开市场周四三个月期央票将发行20亿元人民币,较上周减半.市场中期资金面预期谨慎,纵是央票发行利率有所上行,也难以吸引太多的需求,料明日三个月期央票发行收益率继续走平.
"央票发行收益率,大家没太多的看法,"北京一国有大行交易员称,"利率已不是价格的问题,而是机构流动性预期的问题."
中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月期品种最新收益率报在3.6575%.
中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周三低位盘整.上海一位银行交易员称,虽然目前资金面显宽,但考虑到央行扩大存款准备金上缴基数将会持续对流动性进行回笼,机构对年内流动性情况并不乐观,料资金价格持续下跌的空间有限.[CN/CN]
央行上周四招标发行的40亿元三个月期央票,中标收益率连续第三周持平于3.1618%;当日央行未进行正回购操作.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.
央行公开市场此前已经连续八周净投放,累计达3,440亿元,其中上周净投放金额为1,000亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 100
(周四) 20
正回购 (周二) 1,100
(周四) 待定
央票到期 900
正回购到期 490
====================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。