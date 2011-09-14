(重温稿)〔离岸人民币〕汇丰获准在台湾提供人民币产品和服务,为外资行首家

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月14日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周三称,该行已获批准在台湾提供人民币产品和服务,为首个获得在台湾经营该牌照的外资银行.
汇丰在新闻稿中称,将自下周一(19日)开始通过其海外分支提供人民币香港服务,包括人民币存款、汇款、外汇、贸易、投资、贷款和应收账款融资等.
台湾金管会5月26日向本地金融机构开放该牌照申请,汇丰台湾则于9月13日获得批准.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。