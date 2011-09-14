(重温稿)〔香港新股〕中信证券IPO获七名基石投资者,包括淡马锡及中国社保基金--IFR

路透香港9月14日电---据汤森路透旗下IFR周三报导,中国最大的证券公司--中信证券(600030.SS)设定香港IPO(首次公开发行)已锁定七名基石投资者,包括巴西投资银行BTG Pactual[BTG.UL]、新加坡的淡马锡[TEM.UL]以及中国社保基金.

IFR并表示,其他基石投资者还包括:对冲基金Och-Ziff Capital Management(OZM.N)、科威特投资局、以及美国的Waddell & Reed Financial(WDR.N).

IFR并称,中信证券的基石投资者承诺购入部份为9亿美元.

中信证券IPO规模达20亿美元,今日稍早IFR报导,其招股价区间为其A股价格13%的折让至3%的溢价.[ID:nCH0078387]

中信证券A股今日收盘上涨1.57%至12.29元人民币.(完)