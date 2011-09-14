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宏观经济 | 2011年 9月 15日 星期四 06:33 BJT

《美国重要政经日程》--9月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布8月消费者物价指数及实质所得;以及一周初请失业金人数

1230 - 商务部公布第二季经常帐.

1230 - 农业部公布一周出口销售.

1245 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克为系统风险监管会议发表简短开幕词.

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周天然气库存.

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月国库券标售.

1745 - 美联储理事塔鲁洛在系统风险监管会议上发表演说.

1800 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)发表证词演说.

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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