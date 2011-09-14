〔东京汇市〕欧元盘初反弹,新西兰元下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2231GMT---欧元兑美元EUR=在亚洲盘初上涨至1.3740,自海外市场低位1.3590反弹.德国表达让希腊留在欧元区的承诺,似乎让市场吃下定心丸.
市场也看好欧盟进一步接近发行欧元区共同债券,尽管仍面临诸多反对声浪.
欧元可能会来到1.4550/1.3494走势的38.2%回档位1.3898,之後又会面临新的卖盘.
美元指数.DXY从77.486的高位回落至76.885,但兑日圆持稳在76.70.
亚洲市场保持警戒,此前基金周三大量卖出亚洲货币,引发外资集体把资金撤出亚洲的揣测,或许是因为担心即将发生另一波全球信贷紧缩问题.
新西兰元NZD=D4跌至0.8170美元,此前新西兰央行发表温和声明.
欧盟和美国稍後将公布消费者物价指数(CPI).(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。