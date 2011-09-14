〔东京汇市〕欧元盘初反弹,新西兰元下跌

2231GMT---欧元兑美元EUR=在亚洲盘初上涨至1.3740,自海外市场低位1.3590反弹.德国表达让希腊留在欧元区的承诺,似乎让市场吃下定心丸.

市场也看好欧盟进一步接近发行欧元区共同债券,尽管仍面临诸多反对声浪.

欧元可能会来到1.4550/1.3494走势的38.2%回档位1.3898,之後又会面临新的卖盘.

美元指数.DXY从77.486的高位回落至76.885,但兑日圆持稳在76.70.

亚洲市场保持警戒,此前基金周三大量卖出亚洲货币,引发外资集体把资金撤出亚洲的揣测,或许是因为担心即将发生另一波全球信贷紧缩问题.

新西兰元NZD=D4跌至0.8170美元,此前新西兰央行发表温和声明.

欧盟和美国稍後将公布消费者物价指数(CPI).(完)