〔货币市场〕法国银行业评等遭降,投资人戒慎恐惧

* 穆迪调降法国兴业及农业信贷银行评等,巴黎银行评等仍在观察名单

* 据传两家小型银行业者向欧洲央行借入5.75亿美元

* 美元Libor及远汇再度上涨,因美元供给短缺

* 欧洲信用违约互换(CDS)及美元换汇换利下滑

路透纽约9月14日电---投资人周三要求更高的美元放款利率,此前两家法国大型银行业者评等遭调降,令人担心欧洲债务危机恶化.

穆迪调降法国兴业银行(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)长期债信评等,称有鉴于再融资状况恶化,两家业者及的融资及流动性状况疑虑日增

穆迪则是将法国巴黎银行(BNPP.PA)评等置入观察名单,称其获利能力及资本基础让其在希腊、葡萄牙及爱尔兰等方面的曝险获得足够的缓冲.

"在正式调降评等之後,相关条件可能会更形严格."旧金山Contango Capital Advisors投资策略主管Perry Piazza表示.

法国银行业者取得美元融资的成本高于美国、英国及多数欧洲同业.指标三个月期伦敦银行间拆放款利率USD3MFSR=定盘价为0.34711%,创下2010年8月以来的新高.

上述三家法国银行业者也对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)定盘价造成影响.他们公布的数据显示,三个月期融资成本较周三定盘价高出2-7个基点.

远汇市场上借入美元的成本亦上涨.在一个月後借入四个月期美元利率USD1X4F=上升至44个基点,周二时报价为39.75个基点.

欧元区银行业间欠缺美元的问题,已经导致部分业者转向欧洲央行求取现金援助.

欧洲央行周三表示,周三借出5.75亿美元,分析师多表示,这暗示两家借款银行的规模可能不大.但若现金短绌的希腊可能不会取得下一笔援助的疑虑升温,则银行业向欧洲央行借款的金额可能跳升.传言指出下一笔援助款正在核拨当中.

在信用违约互换(CDS)市场上,巴黎银行的五年期债务保险成本从周二的295个基点降至289个基点.Markit表示,法国兴业银行及农业信贷银行的五年期CDS价格收盘分别下跌至421个基点及305个基点.

货币市场上,三个月期换汇换利EURCBS3M=ICAP持续脱离周一的近三年低点负125个基点,最新报负102个基点.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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